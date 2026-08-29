Gimnasia y Tiro venció a Chacarita sobre el final y volvió a la victoria

Fotos: Alfredo Burgos

Gimnasia y Tiro superó 1 a 0 a Chacarita en Salta y volvió a sumar de a tres en la Primera Nacional. El encuentro se definió sobre el final del complemento, cuando Lautaro Gordillo convirtió el gol de la victoria para el conjunto dirigido por Rubén Darío Azconzábal.

El Albo comenzó el partido con una oportunidad de Gordillo, cuyo cabezazo pasó cerca del arco visitante. Con el correr de los minutos, Chacarita equilibró el desarrollo y comenzó a generar situaciones, principalmente a partir de la velocidad de Mauricio Cuero y Mario Sanabria.

La visita tuvo algunas aproximaciones y reclamó un penal a los 31 minutos del primer tiempo, cuando Tiago Banega interceptó con su brazo un remate de Maximiliano Meléndez. El árbitro Bruno Amiconi decidió no sancionar la infracción.

Antes del descanso, Sanabria volvió a exigir a Joaquín Papaleo con un remate desde afuera del área, que el arquero de Gimnasia logró desviar.

En el complemento, Chacarita volvió a generar las situaciones más claras hasta que, a los 31 minutos, Nicolás Pantaleone fue expulsado y dejó al conjunto visitante con diez jugadores.

Con superioridad numérica, Gimnasia y Tiro adelantó sus líneas y buscó el triunfo. Cuando el empate parecía definitivo, a los 45 minutos del segundo tiempo apareció Lautaro Gordillo para convertir el 1 a 0.

Con este resultado, Gimnasia y Tiro volvió a la victoria y escaló de manera provisoria al quinto puesto de la Zona B, dentro de los puestos de clasificación.