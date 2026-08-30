Agua, lodo y animales sueltos complican varias rutas este domingo

Defensa Civil informó este domingo sobre complicaciones en distintas rutas nacionales y provinciales, aunque gran parte de la red permanece transitable con precaución. Los principales inconvenientes incluyen agua y lodo sobre la calzada, animales sueltos, pozos, obras y fuertes vientos.

En Rivadavia, los caminos vecinales presentan lodo y agua y están intransitables. Tampoco se puede circular por la RP156 entre Los Blancos y Misión San Patricio debido a la presencia de agua sobre la calzada. La RP13, entre Rivadavia Banda Sur y Chaco, tiene animales sueltos.

En San Martín, la RP53 está intransitable por lodo y agua en el tramo que vincula El Churcal, Molinos, La Vaqueta, Hickmann, Padre Lozano y Misión Chaqueña. También se advierte sobre agua y lodo en distintos sectores de la RP157 bis, mientras otras rutas permanecen habilitadas con precaución.

Entre las rutas nacionales, la RN51 presenta un corte parcial en San Antonio de los Cobres, con una desviación señalizada. También se reportan calzada irregular y serranía entre Tastil y Las Cuevas, mientras que hacia Sico hay pozos, baches y viento intenso.

En otras zonas se registran animales sueltos sobre las rutas 34 y 81, trabajos y baches en distintos tramos, además de desvíos sobre la RN9 por el puente de Vaqueros.

Defensa Civil recomendó reducir la velocidad, respetar la señalización y verificar las condiciones antes de iniciar un viaje.