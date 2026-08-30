Alerta naranja en la Puna y viento Zonda en los Valles: ráfagas de hasta 130 km/h

La Subsecretaría de Defensa Civil emitió alertas por fuertes vientos para este domingo 30 de agosto, con condiciones especialmente intensas en la Puna, donde las ráfagas podrían alcanzar e incluso superar los 130 km/h.

La alerta naranja comprende la Puna de Los Andes, Cachi, La Poma, Molinos, Cafayate y San Carlos, además de zonas aledañas. Desde la tarde se esperan vientos sostenidos de 50 a 70 km/h, con posibilidad de polvo y arena en suspensión, reducción de la visibilidad, voladura de objetos y daños en estructuras débiles.

En paralelo, rige una advertencia por viento Zonda para los Valles, Cachi, Cafayate, Rosario de Lerma, La Caldera, Chicoana, San Carlos y Molinos. En estas zonas se pronostican vientos sostenidos de 30 a 50 km/h y ráfagas de hasta 80 km/h, con vigencia durante la jornada, desde la mañana hasta la noche.

Defensa Civil recomendó asegurar techos, chapas, carteles y objetos sueltos, evitar actividades al aire libre y extremar las precauciones al circular por rutas y caminos de montaña. También pidió no encender fuego, debido al alto riesgo de propagación favorecido por el viento seco.