Alerta naranja en la Puna y viento Zonda en los Valles: ráfagas de hasta 130 km/h

Defensa Civil advirtió por viento intenso en la Puna y Zonda en los Valles durante este domingo. Hay riesgo de baja visibilidad y daños en estructuras.
Salta30/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

ZONDA SALTA

La Subsecretaría de Defensa Civil emitió alertas por fuertes vientos para este domingo 30 de agosto, con condiciones especialmente intensas en la Puna, donde las ráfagas podrían alcanzar e incluso superar los 130 km/h.

La alerta naranja comprende la Puna de Los Andes, Cachi, La Poma, Molinos, Cafayate y San Carlos, además de zonas aledañas. Desde la tarde se esperan vientos sostenidos de 50 a 70 km/h, con posibilidad de polvo y arena en suspensión, reducción de la visibilidad, voladura de objetos y daños en estructuras débiles.

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En paralelo, rige una advertencia por viento Zonda para los Valles, Cachi, Cafayate, Rosario de Lerma, La Caldera, Chicoana, San Carlos y Molinos. En estas zonas se pronostican vientos sostenidos de 30 a 50 km/h y ráfagas de hasta 80 km/h, con vigencia durante la jornada, desde la mañana hasta la noche.

Defensa Civil recomendó asegurar techos, chapas, carteles y objetos sueltos, evitar actividades al aire libre y extremar las precauciones al circular por rutas y caminos de montaña. También pidió no encender fuego, debido al alto riesgo de propagación favorecido por el viento seco.

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