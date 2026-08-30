El Tren 25 de Mayo atendió a miles de vecinos y ahora seguirá por Cerrillos

El Tren Sociosanitario y Recreativo “25 de Mayo” cerró su primera semana en Campo Quijano con más de 3.000 personas atendidas a través de servicios de salud, documentación, trámites y actividades culturales.

Entre las prestaciones con mayor demanda, Oftalmología realizó 446 controles y entregó 379 anteojos. Odontología atendió a 322 personas, mientras que ANSES recibió 314 consultas y RENAPER realizó 320 trámites vinculados con documentación.

También hubo 196 atenciones en Fonoaudiología, 75 en Vacunación y alrededor de 30 asesoramientos diarios para personas con discapacidad. A esto se sumaron consultas ante el Ente Regulador y distintos organismos provinciales.

Las actividades recreativas también tuvieron una importante participación: los espacios de cine y biblioteca recibieron a 650 niños y adolescentes durante la semana.

Tras finalizar su paso por Campo Quijano, el Tren 25 de Mayo continuará la próxima semana en Cerrillos, donde volverá a concentrar prestaciones nacionales, provinciales y municipales sin costo para los vecinos.