Visita del Papa: salteños ya consultan por viajes a Córdoba desde $300 mil

La visita del papa León XIV a la Argentina ya comienza a movilizar al sector turístico de Salta. A poco más de dos meses de su llegada, agencias locales reciben consultas de personas interesadas en viajar a Córdoba para participar de las actividades previstas durante el paso del Pontífice.

Por la visita de León XIV al país del 8 al 11 de noviembre, con visitas a Buenos Aires, Córdoba y Luján. El programa detallado del viaje todavía no fue difundido oficialmente.

Desde Golondrinas Turismo, Mariela explicó que existe una fuerte expectativa entre los salteños. “Estamos ansiosos con la visita del Papa, hay mucha intriga de la gente. Consultan y están interesados”, señaló.

Las consultas abarcan diferentes alternativas. Algunos viajeros buscan permanecer varios días en Córdoba y sumar excursiones, mientras que otros prefieren reducir los gastos y realizar un viaje corto, enfocado exclusivamente en participar de la actividad del Papa.

Entre las opciones que analiza la agencia aparece una salida desde Salta el 8 de noviembre, con llegada a Villa Carlos Paz y alojamiento. Al día siguiente, el contingente se trasladaría hacia Córdoba para participar de las actividades previstas y posteriormente emprendería el regreso.

El costo estimado de esa propuesta ronda actualmente los $300.000 por persona, aunque el valor definitivo dependerá de la cantidad de pasajeros que integren el contingente.

También hay consultas por alternativas de ida y vuelta con la menor estadía posible, principalmente de personas que buscan evitar el costo de varias noches de alojamiento.

Mientras se espera la publicación de la agenda oficial de León XIV en Córdoba, las agencias salteñas comenzaron a diseñar paquetes y alternativas de traslado ante una demanda que podría crecer a medida que se acerque noviembre.