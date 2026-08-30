Paso de Sico cerrado y fuertes vientos complican los cruces hacia Chile

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El Paso de Sico permanece cerrado este domingo 30 de agosto, mientras que el Paso de Jama está habilitado entre las 10 y las 19, aunque con fuertes vientos que alcanzan los 99 km/h.

En Socompa, en tanto, únicamente está habilitado el tránsito ferroviario y se registran vientos de 93 km/h. Defensa Civil recomendó extremar las precauciones por ráfagas intensas, bajas temperaturas y posibles dificultades de visibilidad en la zona cordillerana.

La situación es diferente en los cruces hacia Bolivia. Aguas Blancas-Chalanas funciona de 7 a 19, mientras que Salvador Mazza, Los Toldos y Aguas Blancas-Puente permanecen operativos durante las 24 horas. Las condiciones son estables, aunque en Salvador Mazza se advierte por nubosidad y visibilidad reducida.

También se encuentra habilitado el paso de Misión La Paz hacia Paraguay, entre las 7 y las 20, con cielo mayormente nublado y vientos de alrededor de 10 km/h.

Por otra parte, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad y, según el reporte oficial, los vuelos programados mantienen sus horarios y no se registran interrupciones en los servicios.