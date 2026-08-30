“¡Grande, Vale!”: Sáenz celebró el título mundial de Valentina Raposo

El gobernador Gustavo Sáenz felicitó a Las Leonas y destacó especialmente a Valentina Raposo luego de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de hockey femenino.

“¡Felicitaciones, campeonas del mundo!”, expresó el mandatario en sus redes sociales y dedicó un mensaje particular a la jugadora salteña: “¡Qué orgullo ver a nuestra querida Vale Raposo dejar una vez más el nombre de Salta y de Argentina en lo más alto! ¡Grande, Vale!”.

Raposo fue titular en la final en la que Argentina empató 1-1 con Países Bajos y luego se impuso 3-1 en los shoot-outs. Las Leonas consiguieron así su tercera Copa del Mundo, después de las obtenidas en 2002 y 2010.

La consagración tuvo un valor particular para el deporte provincial: la defensora formada en Popeye disputó los 60 minutos de la final y sumó el título mundial a una trayectoria que ya incluye dos medallas olímpicas.