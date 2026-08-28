Universitarios advierten una situación “insostenible” y preparan otra marcha para septiembre

Docentes y no docentes universitarios llevan adelante una nueva medida de fuerza nacional en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento. Desde ADIUNSa advirtieron que las dificultades económicas ya impactan directamente en las actividades de la Universidad Nacional de Salta.

“Realmente, todo lo que hacemos en investigación lo estamos haciendo súper a pulmón; en docencia también, con decirte que este año ni fibrones nos compraron”, señaló la tesorera de ADIUNSa, Eugenia Giaminola, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries.

La dirigente sostuvo que el reclamo no se limita a los salarios y remarcó la necesidad de defender el funcionamiento de la universidad pública. “Estamos realmente en un momento crítico donde ya no se pueden sostener más las actividades”, afirmó. También reconoció que los paros pueden generar malestar entre los estudiantes, pero consideró que la defensa de la educación universitaria involucra a toda la comunidad.

Giaminola señaló que el sector mantiene “pocas expectativas” ante la próxima instancia de negociación nacional. “Para cumplir con la cautelar, que es lo que la Justicia le dijo al Gobierno, deberían aumentarnos el 31,2% ya”, aseguró.

Además, describió que hay docentes que actualmente recurren a dos o tres trabajos para sostener sus ingresos, una situación que, advirtió, termina afectando sus tareas de docencia e investigación.

Desde ADIUNSa anticiparon que continuarán con las medidas definidas tanto a nivel local como nacional junto a CONADU Histórica. Entre las acciones que se analizan para septiembre, Giaminola mencionó la realización de una “marcha de la bronca” y aseguró que el sector continuará organizándose frente a lo que considera una situación “insostenible”.

“Estamos viendo estudiantes que dejan las carreras”

Por otro lado, Giaminola advirtió que los problemas presupuestarios repercuten en la continuidad de los estudiantes. “Estamos viendo un montón de estudiantes que dejan las carreras porque se tienen que ir a trabajar” o, en el caso de quienes provienen del interior, “se tienen que volver a sus casas”, explicó.

También advirtió sobre el impacto en la investigación y la discontinuidad de proyectos, becas e ingresos a la carrera científica. Crisis hubo siempre, pero nunca vi, al menos en mi trayecto docente, la discontinuidad que hay en los proyectos. Hay gente en CONICET que se queda afuera, que no le dan los ingresos a carrera. Los proyectos de investigación que tardan años, un año de discontinuidad, perdés un montón”, señaló.