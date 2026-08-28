Flybondi: fracasan conciliaciones y Salta pide información a ANAC

Los reclamos de pasajeros contra Flybondi siguen sin encontrar una salida en las conciliaciones que tramita Defensa del Consumidor de Salta. Según reveló su subsecretaria, María Pía Saravia, la empresa se presenta pero plantea que no habrá acuerdo y que se dé por fracasada la instancia, dejando abierta la posibilidad de continuar por vía judicial.

En diálogo con N&N por Aries, Saravia explicó que la Provincia comenzó además a pedir información a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y a poner al organismo nacional al tanto de lo que ocurre con los reclamos contra la compañía.

La situación tiene una particularidad: los conflictos vinculados al transporte aéreo están alcanzados por el Código Aeronáutico y ANAC es la autoridad nacional competente. Aun así, Defensa del Consumidor de Salta recibe denuncias, se declara competente administrativamente e intenta abrir instancias de conciliación con las compañías.

Saravia reconoció que existen mediaciones con Flybondi, aunque no pudo precisar durante la entrevista cuántas se tramitan actualmente. El problema, según explicó, es lo que ocurre cuando la compañía comparece: “Dicen que demos por fracasada la instancia conciliatoria y que queda abierta la vía judicial”.

En paralelo, desde el 15 de agosto funciona una nueva instancia de conciliación de ANAC para pasajeros del transporte aéreo. El mecanismo permite canalizar reclamos a través del organismo nacional y buscar una solución mediante conciliadores especializados.

ANAC mantiene además disponible su canal online para que pasajeros presenten reclamos acompañando los datos del vuelo, ticket y documentación correspondiente.

Mientras se define el alcance de las actuaciones nacionales, Saravia señaló que Defensa del Consumidor continuará recibiendo presentaciones en Salta y realizando requerimientos a ANAC. Frente a la incertidumbre actual sobre Flybondi, la funcionaria llegó incluso a recomendar a los usuarios no comprar pasajes por el momento, aunque aclaró que la Provincia no tiene facultades para impedir que la empresa venda o continúe operando.