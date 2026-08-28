Hasta 32 préstamos por persona: familias atrapadas entre tarjetas, billeteras y bancos

El acceso cada vez más simple al crédito está generando un problema creciente de sobreendeudamiento, con personas que acumulan múltiples préstamos y terminan utilizando una deuda para pagar otra.

La subsecretaria de Defensa del Consumidor, Pía Saravia, contó en N&N por Aries que en reuniones nacionales llegaron a analizar casos de personas que habían sacado hasta 32 préstamos entre billeteras virtuales y otras entidades financieras.

Saravia vinculó ese fenómeno con la facilidad actual para acceder al financiamiento. “Antes, para pedir un préstamo, nos pedían hasta el ADN”, graficó. Hoy, en cambio, explicó que puede obtenerse desde un cajero automático o mediante home banking, prácticamente de manera inmediata.

Esa facilidad, combinada con la necesidad económica y la falta de información financiera, puede derivar en una cadena difícil de detener. La funcionaria señaló que muchas personas usan el pago mínimo de la tarjeta, luego sacan préstamos para cubrir el saldo y posteriormente recurren a nuevos créditos para cancelar deudas anteriores.

“La gente que viene no tiene un solo préstamo, tiene varios”, explicó Saravia, al describir casos donde se mezclan deudas con bancos, financieras, tarjetas y billeteras virtuales.

La subsecretaria sostuvo que uno de los problemas es que el consumidor muchas veces pierde de vista el costo total de la deuda y termina atrapado en un esquema donde cada nuevo crédito sirve apenas para cubrir una obligación anterior.

También advirtió sobre el uso frecuente de la tarjeta de crédito para gastos cotidianos, como alimentos y servicios, lo que aumenta el riesgo de caer en una rueda de refinanciaciones sucesivas.

Saravia recordó además que existen líneas específicas del Banco Nación destinadas a unificar múltiples deudas en un solo crédito de mayor plazo, una opción que recomendó analizar para quienes ya se encuentran sobreendeudados.