Lucha contra el Dengue: se retiraron 5 toneladas de chatarras en Solís Pizarro

La Municipalidad, junto al área de Control de Vectores de Nación y el Ejército Argentino, continúa con la campaña de prevención para evitar la proliferación del mosquito vector del Dengue, Zika y Chikungunya. Hoy, las tareas de descacharrado se desarrollaron en el barrio Solís Pizarro, en la zona oeste baja.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, expresó que “en esta ocasión volvimos al barrio Solís Pizarro de donde logramos retirar cinco toneladas de residuos, principalmente de aquellos elementos que acumulan agua de riego o lluvia”.

“Es importante destacar que, aunque no esté lloviendo los huevos de los mosquitos pueden sobrevivir al frío, y es por eso que debemos retirar los residuos donde pueden haber sido depositados”, remarcó Ragno.

Desde el inició de la gestión ya se lograron retirar casi 1.200 toneladas de residuos en los diversos operativos de descacharrados.