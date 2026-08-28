Gimnasia y Tiro recibe a Chacarita y busca afirmarse en zona de reducido

Gimnasia y Tiro recibirá este viernes a Chacarita por la fecha 27 de la Primera Nacional, en un partido importante para sostenerse dentro de los puestos de clasificación al Reducido.

El encuentro se disputará desde las 22 en el Gigante del Norte. El Albo llega después de caer 3-1 ante San Martín de San Juan y buscará recuperarse frente a su gente.

Antes de esta fecha, el conjunto salteño se ubica séptimo en la Zona B con 38 puntos, dentro de los puestos de clasificación. Una victoria le permitiría mantenerse en carrera y, dependiendo de otros resultados, escalar posiciones.

Chacarita atraviesa una situación diferente. El Funebrero llega 17° con 27 unidades y en zona de descenso, por lo que también necesita sumar con urgencia.

El encuentro tendrá además sabor a revancha para Gimnasia y Tiro. En la primera rueda, Chacarita se impuso por 2-0. El historial entre ambos permanece equilibrado, con dos triunfos para cada equipo y un empate.

Con necesidades distintas, pero puntos importantes en juego, el Albo intentará hacer valer la localía y dar otro paso hacia el objetivo de disputar el reducido.