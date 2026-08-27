Milagrito 2026: padres llevarán a sus hijos ante dificultades logísticas de algunas escuelas

Este viernes 28 se realizará una nueva edición del Milagrito, la celebración que acerca la festividad del Señor y la Virgen del Milagro a los más pequeños. La convocatoria será desde las 10 de la mañana y estará destinada especialmente a niños de 4 y 5 años.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el padre Marcos Céspedes, vocero de la Catedral de Salta, explicó que la propuesta busca que los chicos puedan vivir la celebración a través de actividades adaptadas a su edad. “Para nosotros es importante cuidar este espacio donde, junto con el juego, con la actuación, transmitirles este mensaje de amor para que ellos también se sientan parte del Milagro”, expresó.

Según recordó, durante la edición anterior participaron más de 3.500 niños por lo que las expectativas son altas. “Se siguen anotando muchas escuelas, muchos papis que son de escuelas públicas, que en un momento se dio la posibilidad, pero después las instituciones prefirieron no traerlos. Entonces, los papás están organizándose para traerlos”, contó.

Céspedes evitó atribuir a un único motivo la decisión de algunas escuelas de no participar y puso el foco en las dificultades logísticas, aunque reconoció el esfuerzo. “Cuesta traer boletos, cuesta transporte, cuesta organizar. Entonces, entendemos también el esfuerzo que hacen muchos docentes para poder traer a los chicos”, señaló.

El objetivo, agregó, es garantizar un ámbito preparado para los más pequeños durante la celebración. “Que los niños puedan tener su espacio seguro y ellos puedan cantar, saltar y compartir el Evangelio de un modo tranquilo”, concluyó.