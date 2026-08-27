Fin de semana con múltiples cortes de tránsito en el centro de la ciudad

El centro de Salta tendrá desde este viernes distintos cortes y filtros de tránsito por cuatro eventos previstos durante el fin de semana. En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries, el subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial, Néstor Ruiz de los Llanos, detalló los operativos que acompañarán las celebraciones del Milagro y la maratón de HIRPACE prevista para el domingo.

Viernes: operativo por el Milagrito

Este viernes por la mañana, durante el Milagrito, el operativo estará concentrado en plaza 9 de Julio y sus alrededores. Los filtros comenzarán a las 9 y se instalarán en los ingresos al sector, entre ellos Buenos Aires y San Martín, Urquiza y Buenos Aires, y Mitre y Belgrano.

Los cortes totales estarán ubicados, según precisó el funcionario, en Zuviría y Buenos Aires, y Deán Funes y España. El objetivo será restringir el ingreso de vehículos al entorno de la plaza mientras se desarrolla la actividad con los niños.

“Todo lo que es la plaza y los alrededores, las calles de acceso, entran de forma peatonal y, por supuesto, los más chiquitos están totalmente seguros ahí adentro”, explicó.

Sábado: catequesis por la mañana y jóvenes por la tarde

El sábado por la mañana se repetirá el mismo esquema de filtros y cortes alrededor de plaza 9 de Julio por la celebración de los grupos de catequesis. La actividad se extenderá un poco más que el Milagrito, ya que los participantes realizarán una pequeña procesión alrededor de la plaza.

Por la tarde será el turno de la celebración del Milagro destinada a los jóvenes. La concentración comenzará a las 18 en el Colegio Belgrano. “A medida que va avanzando la columna de los jóvenes, se van haciendo filtros por la Mitre directamente, y ellos ingresan a la plaza por la Mitre”, explicó Ruiz de los Llanos.

Una vez que los jóvenes lleguen al centro, el tránsito en los alrededores de plaza 9 de Julio permanecerá restringido mientras se desarrolle la actividad.

Domingo: cortes momentáneos por la maratón de HIRPACE

El domingo por la mañana habrá un nuevo operativo por la maratón de HIRPACE que recorrerá distintos sectores de la ciudad. Ruiz de los Llanos anticipó que será la actividad que demandará una mayor cantidad de cortes, aunque se espera un menor flujo vehicular por tratarse de un domingo.

“Va a haber filtros y corte momentáneo mientras pase la gente que esté participando en la maratón”, señaló.