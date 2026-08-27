Encuentro de campeones: Kevin Benavides, Messi y De Paul, juntos en Miami

Kevin Benavides compartió un encuentro especial con Lionel Messi y Rodrigo De Paul durante su estadía en Miami. El piloto salteño, dos veces ganador del Rally Dakar, tuvo la oportunidad de conversar con los campeones del mundo con la Selección Argentina de fútbol.

“Fue único, fue increíble. Tuve la oportunidad de compartir un buen rato, un buen momento junto con Leo y Rodrigo. La pasamos muy bien, charlando varias cosas”, contó Benavides en diálogo con 'Al Límite' -por Aries-.

Según detalló, Messi y De Paul se mostraron interesados por las particularidades de competir en el desierto. “Les interesó bastante el tema. Un poco lo que son las carreras en el desierto, cómo es con el road book, sobre el combustible, los neumáticos, qué comíamos”, relató.

Más allá de la charla deportiva, Benavides destacó especialmente la impresión que se llevó de Messi y De Paul. “Lo que más tengo para decir es que me sorprendió la calidad humana y eso es lo más lindo. Son buenas personas y, más allá de la fama, los pies muy en la tierra. Fue un gran día”, expresó.