Bagayeros atacaron a piedrazos a Prefectura y Aguas Blancas pidió cerrar el paso Camba

Grupos de bagalleros atacaron a piedrazos a personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) este jueves por la mañana, luego de que los agentes intentaran secuestrar mercadería que era ingresada de contrabando, en la localidad de Aguas Blancas, en el norte de Salta, en la frontera con Bolivia.

El incidente ocurrió en la zona de Playa Chalanas, en la frontera con Bolivia delimitada por el río Bermejo. Efectivos de Prefectura se trasladaban en vehículos oficiales con mercadería incautada por haber ingresado presuntamente de manera ilegal al país, cuando comenzaron a ser atacados por los bagayeros que estaban en el lugar.

En un video que hizo trascender la propia municipalidad se puede ver cómo los vehículos de Prefectura son impactados por las piedras y los efectivos se ven obligados a retroceder. También se escuchan algunas detonaciones que podrían ser balas de goma.

El enfrentamiento habría tenido un precedente el miércoles, cuando la Prefectura logró secuestrar parte de la mercadería de los bagayeros. Al siguiente día, cuando repitieron el operativo, los bagayeros se resistieron y respondieron con piedras.

Tras los incidentes, la Policía Federal reforzó los controles en torno a la ruta nacional 50, a la altura de la localidad de Río Blanco para vigilar el tránsito en la zona y evitar la llegada de más mercadería de contrabando, una actividad habitual en el extremo norte del país.

"No se pueden tolerar que apedreen a los prefectos", manifestó el interventor de la comuna de Aguas Blancas, Adrián Zingarán.

Por su parte, la municipalidad de Aguas Blancas repudió los hechos de violencia y le solicitó al gobierno nacional el cierre temporario del paso Camba a partir del viernes.

"A partir del día de mañana, toda la circulación operativa y los trámites de cruce fronterizo deberán realizarse exclusivamente por las instalaciones de la Aduana", informó la Municipalidad en un comunicado.

Esta medida, explicó, "se toma de manera firme e indeclinable ante los graves e inadmisibles hechos de violencia registrados recientemente, en los cuales personal de la Prefectura Naval Argentina fue víctima de agresiones con piedras mientras cumplía con sus funciones de control y orden".