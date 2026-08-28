Deudas "infladas" y falsas amenazas de embargo: alerta por estudios de cobranza en Salta

Defensa del Consumidor advirtió que hay estudios que inflan montos, anuncian embargos y llaman a familiares o vecinos para presionar por el pago.
Salta28/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

cobranzas en salta

El sobreendeudamiento de las familias salteñas está abriendo otro problema: métodos cada vez más agresivos para intentar cobrar las deudas, con montos que pueden aparecer multiplicados, amenazas de embargo y llamados al entorno de los consumidores.

La subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Pía Saravia, explicó en N&N por Aries que reciben casos vinculados con estudios jurídicos y empresas de cobranza que utilizan estas prácticas. Según señaló, algunas provocan “crisis de nervios, desasosiego, depresiones” e incluso llevan a que las personas vuelvan a endeudarse para intentar pagar.

Saravia puso un ejemplo concreto: una intimación puede reclamar $5 millones cuando el origen de la deuda era de alrededor de $1,2 millones. Por eso recomendó no pagar automáticamente ante una intimación, sino exigir información sobre el origen, capital, intereses, tasas y punitorios que componen el monto reclamado.

También advirtió sobre los denominados “avisos de embargo” enviados por estudios o cobradoras. “Un estudio jurídico no puede embargar, eso hace la Justicia”, explicó.

sobreendeudamientoHasta 32 préstamos por persona: familias atrapadas entre tarjetas, billeteras y bancos

La funcionaria señaló además que no está permitido utilizar llamados a la casa, el trabajo, familiares, amigos o vecinos como mecanismo de presión. Ante esas situaciones, recomendó realizar una denuncia para que Defensa del Consumidor pueda requerir a la empresa que acredite el origen y la composición de la deuda.

El problema ocurre en un escenario de fuerte endeudamiento. Saravia informó que la Provincia contabilizó 2.517 denuncias desde enero y señaló que actualmente alrededor de cinco de cada diez están relacionadas con deudas.

Además, describió un circuito que complica todavía más la situación: consumidores que realizan el pago mínimo de la tarjeta, luego toman préstamos para afrontar el saldo y finalmente recurren a nuevos créditos para cubrir obligaciones anteriores. “La gente que viene no tiene un solo préstamo, tiene varios”, aseguró.

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