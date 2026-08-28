Docentes serán capacitados en protocolos de actuación en casos de emergencia sísmica

En virtud de la importancia que tiene el sistema educativo en la sinergia de la sociedad, distintas áreas provinciales, de la Municipalidad de Salta y del ámbito privado, coordinarán un ciclo de formación dirigido a docentes como agentes de transmisión de protocolos de actuación en casos de emergencias sísmicas.

La ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales y el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, encabezaron una reunión en la que participaron sus equipos técnicos, el secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Esteban Carral Cook y el presidente del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines, Felipe Biella.

En el encuentro, definieron una serie de acciones a corto, mediano y largo plazo, iniciando con una formación intensiva que fortalecerá la carrera docente ya que contará con puntaje y apunta principalmente a educadores del Área Metropolitana de la Provincia. En etapas posteriores, se desarrollará un simulacro a gran escala que tomará a establecimientos testigos de la zona céntrica de la ciudad de Salta.

Defensa Civil, Bomberos de la Provincia y la Municipalidad de Salta ya viene realizando tareas de sensibilización y formación con instituciones educativas; el objetivo a partir de la fecha es sistematizar las acciones y profundizar el alcance.

Al respecto, el ministro Avellaneda destacó la importancia de avanzar con estas instancias de formación y sensibilización que permitirán potenciar los conocimientos de cada docente y a su vez llevar el mensaje multiplicador a los grupos familiares para estar preparados ante eventuales emergencias. Sostuvo que, es fundamental el aporte que realizarán los especialistas de la Subsecretaría de Defensa Civil y de la Dirección de Bomberos de la Policía, sumados al conocimiento técnico de equipos municipales y del Copaipa.

La ministra Fiore manifestó su agradecimiento "a todas las partes que se sumaron a este trabajo para coordinar este curso de capacitación destinado a los docentes que estará vinculado a qué hacer en casos de sismos; es para llevar tranquilidad de que los protocolos en el sistema educativo están en conocimientos y listos para ser ejecutados".

Participaron del encuentro por el Ministerio de Seguridad, el subsecretario de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez y el jefe de la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia, Waldo Mercado. También el secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, la coordinadora estratégica de Planeamiento y Desarrollo Educativo, Mariel Díaz Ruiz, el subsecretario de Planeamiento Educativo, Julio Corimayo; y la directora general de Primaria, Rosa Saldaño.