Milei después de 2027: LLA Salta dice que cuatro años no alcanzan

El presidente de La Libertad Avanza en Salta, Eduardo Virgili, defendió la continuidad del presidente Javier Milei después de 2027 y sostuvo que un solo mandato no alcanza para completar los cambios que impulsa el Gobierno nacional.

“El cambio profundo que requiere la Argentina no se puede en cuatro años”, afirmó en Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña. Virgili argumentó que el oficialismo todavía necesita avanzar con reformas que, según planteó, no pudieron completarse durante la primera etapa del Gobierno por la falta de mayorías en el Congreso.

La definición abrió también la discusión sobre el armado político que rodea a Milei

Virgili defendió la presencia de dirigentes provenientes del PRO dentro del Gobierno y mencionó particularmente a jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la senadora, Patricia Bullrich, como figuras que hoy comparten el rumbo libertario.

Sobre Bullrich, incluso reconoció el peso que tuvo su respaldo después de las elecciones de 2023.

“Si no hubiera sido por el apoyo de Patricia Bullrich, quizás no hubiéramos llegado como gobierno”, señaló.

Virgili sostuvo que el origen partidario de esos dirigentes dejó de ser lo central y puso el foco en su adhesión actual al proyecto de Milei.

La lectura del titular de LLA en Salta muestra a un oficialismo que ya piensa en la continuidad del Presidente y que considera incorporados a su esquema político a referentes que llegaron desde otros espacios.