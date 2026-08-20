En Salta, el 65% de los trabajadores está en la informalidad y crece el riesgo de llegar a la jubilación sin aportes

Cerca del 65% de la población ocupada en Salta trabaja en condiciones de informalidad o precariedad, una cifra que coloca a la provincia muy por encima del promedio nacional.

El economista y doctor en Demografía Jorge Paz aseguró en Día de Miércoles que la media argentina ronda el 55% y remarcó la diferencia con la provincia: “Salta tiene 10 puntos porcentuales más de informalidad laboral que la media nacional”.

El dato abre un problema que va mucho más allá del presente laboral. Una parte importante de esos trabajadores no realiza aportes regulares al sistema previsional y podría llegar a la edad jubilatoria sin reunir los años necesarios.

“Eso es una bomba de tiempo”, advirtió Paz. “Son personas que no tienen aportes regulares a la seguridad social. Entonces, son personas que dentro de poco se van a tener que jubilar”.

Para el especialista, allí aparece uno de los problemas previsionales más importantes de los próximos años. “Lo tienen a la vuelta de la esquina”, señaló, al cuestionar que la discusión se concentre únicamente en la caída de la natalidad o el envejecimiento de la población.

La informalidad también ayuda a explicar por qué el deterioro del mercado de trabajo no siempre se traduce en una suba fuerte del desempleo. Paz sostuvo que muchas personas que pierden empleos estables pasan al cuentapropismo, las changas o actividades de reparto y continúan figurando como ocupadas.

“Ahora todo el mundo es emprendedor, cuentapropista o changarín”, graficó. Según explicó, la tasa de desempleo puede permanecer relativamente estable mientras lo que crece con fuerza es la precariedad laboral.