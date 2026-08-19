Se completó el cupo de preinscripciones de puesteros para la Feria del Milagro

Este miércoles se informó que se completó el cupo de preinscripciones para participar de la Feria del Milagro.

Cabe destacar que se revisará que los preinscriptos cumplan con todos los requisitos solicitados. En caso de que algunos no pasen ese filtro, quedarán remanentes y se abrirá otra preinscripción, hasta completar esas vacantes.

Al igual que el año pasado, la tradicional Feria del Milagro se llevará a cabo en el parque San Martín para garantizar la comodidad de los feriantes y del público.

En el caso de que se liberen cupos, se informará cuándo comenzará la etapa de preinscripción para completar esos lugares.

Documentación y requisitos para los diferentes puestos

1) FORMULARIO GENERAL (todos los rubros y alimentos envasados, masas regionales, licuados, helados)

– DNI (frente y dorso)

– Número de CUIL

– Foto 4×4 tipo selfie con fondo blanco

– Certificado de residencia (vigencia 90 días)

– Constancia de inscripción en Arca (se admite constancia de no inscripción)

– Certificado de Discapacidad (en caso de corresponder)

En caso de venta de alimentos deberá agregarse:

– Carnet de manipulación de alimentos

– La mercadería para la venta debe contar con etiquetado correspondiente: lote, fecha de elaboración, vencimiento.

Para quienes elaboren alimentos en el lugar con manejo de fuego:

2) FORMULARIO PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN EL LUGAR:

– DNI (frente y dorso)

– Número de CUIL

– Foto 4×4 tipo selfie con fondo blanco

– Certificado de residencia (vigencia 90 días)

– Constancia de inscripción en Arca (se admite constancia de no inscripción)

– Certificado de Discapacidad (en caso de corresponder)

– Carnet de manipulación de alimentos

– Foto del matafuego cargado y vigente

– La mercadería para la venta debe contar con etiquetado correspondiente: lote, fecha de elaboración, vencimiento