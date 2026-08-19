ADP pide que aumenten el incentivo docente: “Nosotros no claudicamos el reclamo”

El secretario general de ADP, Fernando Mazzone, cuestionó el préstamo otorgado por Nación a Salta y aseguró que desde un primer momento advirtió que no se trataba de recursos sin obligación de devolución. “Cuando hablaron de un préstamo de coparticipación de un 15%, yo dije que iba a ser un préstamo a pagar”, sostuvo en Pelo y Barba, por Aries.

Mazzone también criticó que las condiciones del crédito no se conocieran inicialmente. “Nunca se conocieron las condiciones de este crédito, hasta ayer que la Provincia tuvo que informar sobre esto”, afirmó, al referirse al acuerdo alcanzado con Nación.

En paralelo, el dirigente buscó llevar tranquilidad al sector docente y aseguró que ADP, a través de CTERA, mantendrá su reclamo. “Nosotros no claudicamos. La demanda la seguimos manteniendo”, expresó.

El eje está puesto en la actualización de los fondos vinculados al incentivo docente. Mazzone señaló que el monto actual ronda los $28.700 y sostuvo que, según sus cálculos, debería ubicarse cerca de los $280.000. El gremio insistirá con ese planteo ante Nación mientras sigue de cerca las condiciones del financiamiento acordado con Salta.