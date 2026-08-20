Casi siete millones de adultos no pueden pagar sus deudas y advierten por una “epidemia de morosidad”

La morosidad se convirtió en uno de los principales problemas que atraviesan hoy los hogares argentinos. El economista y doctor en Demografía Jorge Paz advirtió que ya son casi 7 millones los adultos que se encuentran en una situación grave de atraso con sus deudas.

En su visita a Día de Miércoles, explicó que el problema no es solamente cuánto se endeudaron las familias, sino cuántas dejaron directamente de poder pagar. Según señaló, en una economía normal la mora ronda el 3% de la cartera de créditos, mientras que actualmente se ubicaría cerca del 17% dentro del sistema formal.

El escenario empeora cuando se suman las deudas contraídas a través de billeteras virtuales y otras formas de financiamiento por fuera de los bancos. De acuerdo con Paz, al incorporar esos créditos la morosidad puede acercarse al 28% o 30%.

“Acá hay una epidemia de morosidad”, resumió el especialista, quien sostuvo que cuando el problema alcanza semejante magnitud deja de ser exclusivamente individual y requiere algún tipo de respuesta estatal.

Paz vinculó esta situación con el fuerte crecimiento del crédito durante los primeros meses del ajuste económico. Muchas familias lograron mantener sus niveles de consumo utilizando tarjetas, cuotas y préstamos, pero ahora una parte de ellas enfrenta dificultades para cumplir con esos compromisos.