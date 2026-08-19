“Me tienen cansado con la mentira”: Mazzone volvió a apuntar contra la Provincia

El secretario general de ADP, Fernando Mazzone, endureció sus críticas contra el Gobierno provincial por el acuerdo financiero con Nación y por la decisión de desistir del reclamo ante la Corte Suprema por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

“La claudicación del Gobierno de la Provincia ante el FONID, en la Corte, la verdad que me tiene sin cuidado. Nosotros seguimos firmes con CTERA en el tema del reclamo y no lo vamos a dejar”, afirmó en Aries.

Mazzone también reclamó explicaciones sobre otros recursos que deberían llegar a Salta y cuestionó el estado de las rutas. “¿Dónde está el impuesto que nos chorean diariamente cuando cargamos combustible para arreglar las rutas y las rutas están en un desastre?”, lanzó.

El dirigente volvió además sobre el préstamo acordado con Nación y sostuvo que desde un principio advirtió que esos fondos deberían ser devueltos. “Ahora resulta ser que nosotros le debemos un fangote a la Nación y la Nación no nos debe nada”, ironizó, al cuestionar la información oficial sobre las condiciones del financiamiento y los recursos que recibe la Provincia.

Finalmente, Mazzone apuntó contra el discurso oficial sobre la situación económica y pidió mayor transparencia. “Dejen de ser tan pavos, hermano. Me tienen cansado con la mentira, pero la gente ya se está dando cuenta”, concluyó.