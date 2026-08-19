“Estamos con pocas camas”: Salud advierte hasta 65% más de pacientes con obra social

Los hospitales públicos de Salta están recibiendo una presión creciente por parte de pacientes que antes se atendían a través de obras sociales o en el sector privado.

Así lo explicó el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, en diálogo con Compartiendo su Mañana por Aries. Según señaló, la demanda hospitalaria aumentó con fuerza y en algunos casos el crecimiento de pacientes con obra social se ubica entre el 50% y el 65%.

Mangione vinculó ese salto con la pérdida de empleo, la caída de coberturas médicas y las dificultades económicas para afrontar copagos o depósitos en clínicas privadas. “Estamos con pocas camas”, advirtió al describir un sistema que había sido planificado con otros niveles de demanda.

El funcionario explicó que Salud suele proyectar su capacidad operativa tomando como referencia la atención del año anterior y el crecimiento demográfico, pero aseguró que el actual escenario desbordó esas previsiones. “Los indicadores nuestros no nos decían que iban a ser tan tremendos los recortes”, sostuvo.

El ministro también remarcó que muchas personas que conservaron su obra social terminan recurriendo al hospital público porque ya no pueden afrontar los costos adicionales de la atención privada. A eso se suma, según indicó, que varias obras sociales no están cumpliendo con los pagos al sistema público.

Mangione apuntó además contra la política sanitaria nacional y rechazó la idea de que las provincias deban absorber solas toda la demanda. “La salud es transversal, así que la Nación se tiene que hacer cargo de lo que le corresponde”, afirmó.

El crecimiento de pacientes, sumado a la falta de previsibilidad económica, obliga ahora a la Provincia a reorganizar su sistema sanitario y ampliar capacidad en un contexto que, según el ministro, sigue siendo cada vez más exigente.