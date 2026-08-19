El Milagro de los Enfermos vuelve a reunir a la comunidad en barrio Intersindical

La parroquia Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en barrio Intersindical, realizará del 20 al 23 de agosto una nueva edición del Milagro de los Enfermos, una propuesta que desde hace cinco años busca acompañar especialmente a personas enfermas, adultos mayores y personas con discapacidad.

El padre Matías Jerez explicó en Aries que una de las novedades de este año será una celebración especialmente destinada a personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las acompañan. El encuentro será el viernes a las 9.

Ese mismo día, a las 20, se celebrará una misa en la que el padre Fernando Campero bendecirá agua, sal y aceite para que esos signos puedan llegar también a personas que, por motivos de salud o movilidad, no puedan acercarse a la parroquia.

La programación continuará el sábado con una misa y unción de los enfermos a las 10.30. Por la tarde, a las 19.30, se realizará una celebración por todos los enfermos de Salta, con la presencia del arzobispo Mario Antonio Cargnello, y luego habrá una procesión de antorchas junto a las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro.

Todas las actividades se desarrollarán en el predio de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, sobre calle Radio Nacional, en la zona sur de la ciudad.