Bebidas energizantes: pediatras apoyan su prohibición para menores

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – le doctor Luis Cataldi, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Salta, sentó posición sobre la iniciativa que busca prohibir la venta y consumo de bebidas energizantes para menores de 18 años en la ciudad capitalina.

Cabe destacar que, en la mañana de este miércoles, el especialista participó de un plenario realizado en el Concejo Deliberante para abordar la temática.

“La información es fundamental en todo esto. Se vende como bebida energizante y uno piensa que es algo bueno y es todo lo contrario”, aseguró Cataldi, y explicó que estas contienen mucha cafeína, lo que puede causar un sobre estímulo en los chicos y generar problemas de insomnio, entre otros.

Relató, además, que ha conocido casos donde su consumo se hace temprano en la mañana a modo de desayuno.

En tanto, aseguró que es importante la realización del mencionado plenario para llevar información a la sociedad; “mi posición es tajante, no se aconseja el consumo de este tipo de bebidas para menores de 18 años”, sentenció.

No obstante, advirtió que hay mucha riqueza tras las empresas que fabrican estas bebidas y que las venden como algo necesario para la salud cuando, muy por el contrario, pueden producir hipertensión, taquicardia y, posteriormente, arritmia.