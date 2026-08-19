Sáenz: “Nosotros elegimos creer y confiar”

El gobernador Gustavo Sáenz brindó una entrevista al medio nacional Infobae y en ella abordó distintos temas como la ley zonas frías, su relación con el gobierno libertario, la microeconomía y las elecciones de 2027.

Así las cosas, en primera instancia se refirió a la reunión que mantuvieron los mandatarios del Norte Grande con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y con el ministro de Economía, Luis Caputo, para negociar modificaciones a la Ley de Zonas Frías.

“De nada sirve sacar una resolución por un tiempo y después tener el mismo problema. Hemos quedado en una agenda de trabajo y esperemos que se concrete pronto”, aseguró el mandatario, y explicó que primero hay que votar Zonas Frías para tener la posibilidad de que le norte tenga subsidios por zonas cálidas.

Señaló, en tanto, que, en principio, no habría ley, sino una resolución de la Secretaría de Energía que habilitaría su aplicación para favorecer a las provincias norteñas con subsidios a la electricidad de entre un 50% y 80% de acuerdo a si la zona es cálida o muy cálida.

“No es un subsidio al gobernador Sáenz, o al de La Rioja o al de Chaco, es para la gente, es un reclamo histórico”, indicó.

A la vez, cuestionó que algunos gobernadores no hayan acompañado la medida por cuestiones políticas o ideológicas “cuando no se trata de eso” y sí de un “beneficio que va a llegar a toda la gente independientemente del partido que sea”.

Por otro lado, Sáenz destacó a Diego Santillo como jefe de Gabinete y aseguró que desde su llegada notó mayor apertura, diálogo y la toma de decisiones que los mandatarios esperaban que se cumplan.

“Nosotros elegimos creer y confiar. Nadie quiere que le vaya mal al gobierno, salvo los de la vereda del frente que quieren volver al poder”, sostuvo el gobernador salteño, y contrastó esta visión con la de la gente común que, expresó, quiere que se resuelvan los problemas de la microeconomía; “esa es la agenda que tenemos que tener todos en este tiempo, no la agenda de política, a la gente no le importa nada de eso; la dirigencia política espera ver cómo llega a las elecciones, pero la gente está esperando a ver cómo llega a fin de mes”, completó.

Para Sáenz, mirar la macroeconomía, parar la inflación, que el riesgo país baje y que Argentina siembre confianza a nivel internacional son buenas señales, pero no se debe descuidar el día a día de la gente.

“Confío en que esto se va a modificar, confió con las inversiones”, resaltó, aunque advirtió que si se habla de consumo es necesario “ponerle palta a la gente en el bolsillo”; “la gente y los gobernadores acompañamos leyes para que esto ocurra y no ocurre. No hay que se necio, terco y mirar para otro lado, hay que mirar el mapa completo, y el mapa completo nos dice hoy que la micro no avanza, que el consumo cae, que las inversiones no llegan y, si los motores de la economía no se activan, lamentablemente, la situación económica cada vez va a ser peor para la gente”, sentenció.

Además, el gobernador salteño se refirió a las PASO y, en este sentido, apuntó que su gestión a nivel local las suspendió – primero – y luego las eliminó.

“Para mí son una encuesta cara y la paga la gente. En definitiva, el espíritu que tenía de que haya internas no funcionó y los partidos siguieron eligiendo a dedo quiénes son sus candidatos”, indicó.

Finalmente, Sáenz vio con buenos ojos que un gobernador sea candidato a presidente.

“Me gustaría algún gobernador de candidato a presidente, que haya demostrado capacidad de gestión”, aseguro, en tanto que fue consultado por si él se anotaría en esa lista, a lo que respondió: “Si me acompañan, sí”.

Sin embargo, consideró que a los políticos del interior del país les cuesta mucho más porque “hay que tener un nivel de conocimiento”.

“Se hace difícil instalar un candidato, pero estaría buena una interna. Yo no digo Sáenz, pero los gobernadores también tenemos posibilidades”, concluyó.