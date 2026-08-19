Formarán a jóvenes de toda la provincia en participación y herramientas legislativas

Este miércoles se presentó en el recinto de la Cámara de Diputados el programa “Formación Legislativa Federal”, una iniciativa destinada a brindar herramientas de participación democrática y técnica legislativa a jóvenes de distintos municipios de la provincia.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la directora general de Derechos Humanos, Mabel Cabrera, explicó que la capacitación tendrá una duración de dos meses y medio y estará dirigida a jóvenes de entre 16 y 30 años.

Según señaló, durante el encuentro se plantearon problemáticas vinculadas con las realidades de cada localidad. También participaron representantes de comunidades originarias y jóvenes con discapacidad, quienes expusieron la necesidad de ampliar los espacios de participación.

“Los jóvenes están entendiendo que hay que participar, hay que levantar la voz, pero sobre todas las cosas también hay que adquirir herramientas”, señaló.

La funcionaria explicó que la formación permitirá aprender a elaborar proyectos de ley, de declaración y otras iniciativas que eventualmente puedan convertirse en respuestas desde las políticas públicas a las necesidades identificadas en cada departamento.

El programa estará compuesto por seis módulos y la primera clase se realizará de manera virtual el 9 de septiembre con la intención de garantizar que puedan participar jóvenes del interior sin necesidad de trasladarse hasta la Legislatura. Además de los contenidos teóricos, habrá una instancia práctica en la que los participantes conformarán bloques y comisiones de acuerdo con los proyectos elaborados.

Como cierre, una selección de las iniciativas llegará al recinto de la Cámara de Diputados. Allí, los jóvenes tendrán que defender sus propuestas y asumir por una jornada la dinámica del trabajo parlamentario, acompañados por legisladores de sus respectivos departamentos.