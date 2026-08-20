Nallar: “Si tenés obra social, exigí que te consiga el turno”

El gerente del Oñativia sostuvo que los hospitales públicos no deben concentrar todas las consultas y pidió fortalecer el primer nivel de atención. También reclamó que quienes tienen obra social exijan allí sus turnos y prestaciones.
Salta20/08/2026Victoria López NúñezVictoria López Núñez

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El gerente del hospital Oñativia, Marcelo Nallar, planteó la necesidad de cambiar la organización del sistema público de salud y llevar buena parte de los consultorios externos hacia centros de atención primaria y nodos ubicados más cerca de los barrios.

Los consultorios de los hospitales públicos tienen que estar en primer nivel, no tienen que estar más en los hospitales públicos”, afirmó en Aries. Para Nallar, no tiene sentido que un mismo establecimiento concentre procedimientos de alta complejidad, como trasplantes, y consultas iniciales que pueden resolverse fuera del hospital.

El gerente aseguró que esa transformación no requiere necesariamente una gran inversión, sino un cambio de organización y de hábitos. “A veces se trasladan 100 personas para ver un médico. Es más fácil trasladar un médico que vea a 100 personas”, graficó.

Nallar señaló que el Oñativia ya no tiene posibilidades de seguir creciendo físicamente y que el próximo paso debe ser ampliar su presencia en el primer nivel de atención, especialmente en las zonas donde se concentra la mayor población.

También volvió a advertir por el colapso de los turnos. “La demanda es infinita”, sostuvo, y explicó que muchas veces el problema no está en el sistema para pedir turnos, sino en la enorme diferencia entre la cantidad de personas que los solicitan y la oferta disponible.

En ese sentido, lanzó un mensaje directo a quienes cuentan con cobertura médica: “Las personas que tengan obra social, exíjanle a la obra social que les consiga el turno”. Nallar recordó que esas entidades descuentan mensualmente dinero de los salarios y tienen la obligación de garantizar atención médica a sus afiliados.

No vale ir a un hospital público donde saben que van a tener dificultad para conseguir turno, porque van 80 y tenemos turno para 20”, concluyó.

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