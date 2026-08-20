Tras 30 años de Serrudo, la UTM va a elecciones con menos afiliados y una crisis de credibilidad

La Unión de Trabajadores Municipales de Salta (UTM) llegará a las elecciones del próximo 11 de septiembre con cinco listas en competencia y un fuerte cuestionamiento a la conducción que encabeza Pedro Serrudo desde hace tres décadas.

Carlos Raúl Bernis, candidato por la lista Volver a Creer y exintegrante de la propia conducción, sostuvo en Día de Miércoles que el gremio perdió afiliados en los últimos años y vinculó esa salida con el manejo interno de la organización.

“Renunciaron varios socios estos últimos años justamente por la mala administración y por la falta de credibilidad en la conducción sindical”, afirmó.

Bernis aseguró que actualmente la UTM reúne alrededor de 1.000 afiliados, aunque remarcó que en los últimos años varios trabajadores decidieron alejarse del sindicato.

Su ruptura con el oficialismo gremial, explicó, comenzó antes de quedar definitivamente afuera de la estructura. “Ya venía en desacuerdo con el manejo que había dentro de la institución, en la administración y en las relaciones con el Ejecutivo”, señaló.

A partir de ese distanciamiento, Bernis conformó un espacio propio junto a trabajadores municipales y decidió competir por la conducción. La lista lleva el nombre Volver a Creer, una definición que, según explicó, busca recuperar la confianza perdida entre los afiliados.

“Queremos que el socio vuelva a creer en la dirigencia sindical”, resumió.

La elección mostrará además una fuerte fragmentación interna: cinco listas fueron oficializadas para disputar la conducción de un gremio que tiene alrededor de un millar de afiliados.

Bernis también cuestionó esa dispersión y sostuvo que la multiplicación de listas puede terminar favoreciendo al oficialismo. Según planteó, el escenario divide el voto opositor y dificulta la posibilidad de un recambio después de tres décadas bajo la conducción de Serrudo.