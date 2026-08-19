Godoy defendió las PASO y advirtió que Milei busca eliminarlas para complicar al peronismo

El histórico dirigente peronista Manuel Santiago Godoy defendió la continuidad de las PASO y advirtió que el Gobierno de Javier Milei busca eliminarlas o suspenderlas en un escenario en el que el peronismo necesita definir sus candidaturas de cara a 2027.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, Godoy consideró que las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias son una herramienta central para una fuerza que actualmente se encuentra en la oposición. “Nosotros necesitamos las PASO y el Gobierno de Milei ya se dio cuenta que las tiene que derogar o suspender”, afirmó.

Para el ex titular de la Cámara de Diputados de Salta, la importancia de las primarias está directamente relacionada con la cantidad de dirigentes que podrían disputar la representación del espacio. “Las PASO para nosotros son fundamentales porque van a dirimir la posibilidad de participar como candidatos a cuatro o cinco candidatos que el peronismo pueda llegar a tener”, explicó.

Godoy marcó además una diferencia entre las posibilidades que tiene un oficialismo para ordenar su estructura y las dificultades que enfrenta un partido cuando está fuera del poder.

“No estando en el poder, es mucho más difícil convocar a todas las bases a participar de las elecciones”, señaló.

En esa línea, sostuvo que un gobierno cuenta con una conducción que puede ordenar rápidamente las candidaturas. “El oficialismo dice: ‘Acá está, levanta la mano el gobernador, el presidente y todo el mundo por detrás’. En cambio, cuando vos no tenés esa variante es difícil”, planteó.

El dirigente también valoró las señales de acercamiento que comenzaron a darse dentro del justicialismo nacional. Sobre la reciente foto de referentes del espacio, sostuvo que generó “un entusiasmo, un impulso interesante” y consideró positivo que los principales dirigentes comiencen a encontrarse.

Para Godoy, ese movimiento puede representar el comienzo de una reconstrucción política: “Significa que empezamos a transitar el camino hacia una posible unidad, si no hay escollos”.