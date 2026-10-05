Ley de Tierras: el Gobierno negocia votos para evitar el rechazo total del DNU 70



El Gobierno nacional comenzó a intensificar las negociaciones en Diputados para evitar que la discusión por la Ley de Tierras termine provocando el rechazo completo del DNU 70/2023, que será puesto nuevamente bajo presión en la sesión especial convocada para el próximo 15 de octubre.

La oposición necesita reunir 129 diputados para abrir la sesión y luego avanzar con el rechazo del megadecreto. El Senado ya lo había rechazado en marzo de 2024, por lo que una decisión similar de la Cámara baja implicaría que el DNU pierda vigencia. En la Casa Rosada consideran, por ahora, que sus adversarios no conseguirían el número necesario para alcanzar el quórum.

Uno de los puntos que volvió a concentrar la discusión es el artículo 154, mediante el cual Javier Milei derogó la Ley de Tierras Rurales y eliminó las restricciones que existían para la adquisición de campos por personas o empresas extranjeras. El debate se reactivó luego de que la Corte Suprema revocara un fallo que mantenía suspendidos los efectos de esa derogación, aunque el máximo tribunal aclaró que resolvió una cuestión procesal y no el fondo de la constitucionalidad de la medida.

Frente a ese escenario, el oficialismo analiza una estrategia para separar la discusión sobre tierras del resto del DNU. Una de las alternativas es incorporar reglas sobre compra de tierras por extranjeros dentro del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, mientras también avanza una iniciativa sobre inviolabilidad de la propiedad privada que ya cuenta con media sanción del Senado.

La intención del Gobierno es evitar que sectores dialoguistas que cuestionan específicamente la eliminación de los límites a la extranjerización terminen acompañando el rechazo del decreto completo. Dentro del oficialismo consideran que algunos bloques podrían aceptar una regulación específica sobre tierras sin acompañar la caída de las casi 300 reformas incluidas en el DNU 70.

En paralelo, Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 mientras el Congreso discute el futuro de la normativa. El planteo busca impedir que se concreten operaciones de compraventa que luego puedan consolidarse como derechos adquiridos antes de que haya una definición legislativa.

La negociación con los gobernadores vuelve a aparecer como una de las piezas centrales. El oficialismo apuesta al vínculo que Milei reforzó con varios mandatarios durante su reciente gira por Francia y confía en que los diputados vinculados a esos espacios provinciales no acompañen la estrategia opositora.

La sesión del 15 de octubre incluirá además otros temas sensibles, como la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de las familias. Esa combinación podría facilitar la presencia de legisladores opositores y dialoguistas en el recinto, por lo que el Gobierno trabaja para evitar que la Ley de Tierras se transforme en el punto de confluencia que termine habilitando el rechazo total del DNU.