Le robaron el celular a Esteban Paulón durante una entrevista y la cámara registró al ladrón

El legislador estaba en San Pablo para acompañar la campaña de Lula da Silva. El ladrón quedó registrado por la cámara del propio teléfono.
 
Política04/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El diputado nacional Esteban Paulón sufrió el robo de su celular este sábado en San Pablo, mientras participaba de una entrevista en vivo por videollamada. El hecho ocurrió en plena vía pública y quedó registrado por la cámara del dispositivo. i

Paulón había viajado a Brasil para acompañar la campaña de Luiz Inácio Lula da Silva antes de las elecciones presidenciales. En medio de la entrevista, una persona le arrebató el teléfono y escapó corriendo. La transmisión siguió activa durante algunos segundos y llegó a mostrar el rostro del ladrón. 

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La secuencia fue difundida luego por el propio legislador, quien escribió: “Haciendo una nota radial en San Pablo me robaron el celu”. La escena se viralizó rápidamente en redes sociales. 

Infobae reconstruyó que Paulón había participado previamente de una marcha de apoyo a Lula en San Pablo y que el robo ocurrió mientras todavía estaba conectado con el programa radial.

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