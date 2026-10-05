El Gobierno busca eliminar las PASO pero enfrenta resistencias en el Senado

El Gobierno nacional intensifica las negociaciones en el Senado para avanzar con la eliminación de las PASO de cara a las elecciones de 2027, aunque todavía no reúne los votos necesarios y enfrenta resistencias dentro de sectores que habitualmente acompañan al oficialismo.

La Libertad Avanza cuenta actualmente con 21 senadores propios y necesita alcanzar los 37 votos para aprobar la reforma electoral. Eso obliga a Patricia Bullrich y al resto de la conducción oficialista en la Cámara alta a sumar al menos 16 apoyos provenientes de otros bloques.

Las principales dificultades aparecen en el PRO y en un sector de la Unión Cívica Radical. Los tres senadores del PRO —Martín Goerling Lara, María Cristina Huala y Andrea Cristina— mantienen reparos sobre la eliminación de las primarias, mientras que dentro del radicalismo tampoco existe una posición unificada.

La Casa Rosada apuesta a transformar en votos concretos las conversaciones que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo con 13 gobernadores durante la Argentina Week en París. Allí se discutieron dos objetivos centrales para el Gobierno: la reforma electoral y el Presupuesto 2027.

Entre los votos que el oficialismo espera sumar aparece el de Flavia Royón, senadora por Salta, junto con Julieta Corroza, de Neuquén; Guillermo Andrada, de Catamarca; Edith Terenzi, de Chubut; Carlos Arce y Sandra Decut, de Misiones; y Alejandra Vigo, de Córdoba.

El escenario, sin embargo, sigue abierto. Algunos gobernadores dialoguistas no acompañan la eliminación de las PASO. Entre ellos aparecen Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. Además, varios mandatarios que mantienen buen vínculo con el Ejecutivo no controlan directamente los votos de sus representantes en el Senado.

La propuesta forma parte de una reforma electoral más amplia que prevé que cada partido o alianza defina internamente sus candidatos. El proyecto también incorpora modificaciones sobre financiamiento político, publicidad electoral, ficha limpia y mecanismos de selección de postulantes.

Por ahora, el desafío del Gobierno es convertir el respaldo político de los gobernadores en una mayoría efectiva dentro del recinto. La discusión con el PRO, la UCR y los bloques provinciales será determinante para saber si el oficialismo consigue finalmente los 37 votos necesarios para avanzar con uno de sus principales objetivos electorales.