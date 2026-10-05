Milei felicitó a Flávio Bolsonaro por su triunfo en Brasil: “Histórica elección ante el comunista de Lula”

Javier Milei felicitó públicamente a Flávio Bolsonaro luego de que el candidato del Partido Liberal se impusiera en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y consiguiera avanzar al balotaje frente al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

“Felicitaciones querido amigo por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, escribió el Presidente argentino en sus redes sociales luego de conocerse los resultados. También afirmó que “la libertad avanza en Brasil” y destacó las posibilidades de profundizar la relación bilateral si Bolsonaro llega a la Presidencia.

Con el escrutinio prácticamente finalizado, Flávio Bolsonaro alcanzó alrededor del 47% de los votos válidos, mientras Lula se ubicó en torno al 45%. Como ninguno superó el 50% necesario para ganar en primera vuelta, ambos volverán a enfrentarse el próximo 25 de octubre.

Milei sostuvo que Argentina y Brasil podrían profundizar sus vínculos comerciales, culturales y políticos bajo una eventual administración de Bolsonaro. “Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”, señaló el mandatario argentino.

El resultado representó un desempeño superior al que anticipaban varias encuestas previas, que ubicaban a Lula al frente de la primera vuelta. Bolsonaro consiguió imponerse además en distritos de fuerte peso electoral, entre ellos São Paulo y Río de Janeiro.

La elección brasileña tendrá ahora tres semanas de nueva campaña hasta la segunda vuelta, en un escenario marcado por una fuerte polarización entre el Partido de los Trabajadores y el bolsonarismo. El resultado también será seguido de cerca por el Gobierno argentino debido al peso político y comercial de Brasil en la región.