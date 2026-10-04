Francos anticipó una alianza amplia entre LLA y el PRO para 2027

Guillermo Francos anticipó que La Libertad Avanza y el PRO podrían confluir en una alianza electoral amplia para las elecciones de 2027, junto con otras fuerzas liberales y sectores provinciales que acompañan al Gobierno. “Estoy convencido de que estos integrantes de este espacio van a participar en la elección juntos”, afirmó.

El exjefe de Gabinete también planteó que el oficialismo podría ampliar su representación en el Congreso. Según su análisis, LLA afrontará la renovación legislativa con menos bancas en juego que otras fuerzas y podría sumar diputados al bloque actual. Se trata de una proyección política de Francos, no de una composición legislativa ya definida.

En la entrevista reconstruida por Infobae, Francos relativizó las diferencias actuales entre libertarios y dirigentes del PRO. Admitió que todavía resta definir liderazgos, candidatos y la integración final del frente, pero consideró que esas discusiones no impedirán un acuerdo electoral.

También descartó, desde su perspectiva, una ruptura de Patricia Bullrich con Javier Milei y dejó abierta la posibilidad de competir personalmente en 2027. “Si existe esa posibilidad o si me invitan a participar, lo voy a hacer”, señaló, aunque aclaró que las candidaturas se resolverán recién el próximo año.