Nación abrió una línea del BID de hasta US$700 millones para modernizar la salud en las provincias

El financiamiento podrá utilizarse durante diez años para infraestructura digital, sistemas de información, capacitación y ciberseguridad. Mendoza será la primera provincia en acceder a un préstamo específico.
 
Argentina19/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno nacional aprobó una línea de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo por hasta US$700 millones destinada a proyectos de transformación digital de los sistemas provinciales de salud.

La operación fue aprobada mediante el Decreto 757/2026, publicado este miércoles 19 de agosto en el Boletín Oficial de la Nación.

El acuerdo prevé un plazo de utilización de diez años y apunta a financiar proyectos vinculados a la modernización de los sistemas sanitarios provinciales.

Dentro de ese esquema, Mendoza será la primera provincia alcanzada por un préstamo concreto, mientras Nación actuará como garante de la operación.

El convenio prevé además mecanismos de contragarantía provincial frente a eventuales incumplimientos.

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