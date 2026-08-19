Nieve y frío complican los pasos fronterizos: Sico, Socompa y Jama permanecen cerrados

Las condiciones meteorológicas complican este miércoles 19 de agosto la circulación por los pasos internacionales de la región. Sico, Socompa y Jama permanecen cerrados, mientras continúan operativos los principales cruces desde Salta hacia Bolivia y Paraguay.

Según el informe de Defensa Civil de este miércoles, los pasos salteños de Sico y Socompa están cerrados y mantienen únicamente el paso ferroviario. En tanto, Jama, en Jujuy, permanece cerrado por acumulación de nieve en la alta montaña.

Hacia Bolivia, Aguas Blancas está habilitado de 7 a 19, con lloviznas y temperaturas previstas entre 7°C y 16°C. Salvador Mazza funciona las 24 horas, también bajo condiciones de llovizna, mientras que Los Toldos permanece abierto las 24 horas, aunque existe probabilidad de nieve en sectores elevados y una máxima de apenas 4°C.

El cruce de Misión La Paz hacia Paraguay funciona de 7 a 20. En esa zona se esperan lloviznas, con una mínima de 8°C y una máxima de 13°C.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes permanece operativo. Defensa Civil recomendó consultar previamente con las aerolíneas y circular con precaución por las rutas de acceso debido a las bajas temperaturas.

Ante el escenario de frío, lluvia y nieve en distintos sectores, las autoridades pidieron consultar el estado de los pasos antes de viajar, llevar abrigo y extremar las precauciones en rutas mojadas o con presencia de hielo.