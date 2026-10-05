Reactivaron la estación meteorológica de El Galpón

La estación meteorológica de la Escuela de Educación Agrotécnica N° 3.119 “Presidente Juan Domingo Perón”, ubicada en El Galpón, departamento Metán, volvió a funcionar tras tareas de reinstalación, regulación y puesta a punto.

Los trabajos estuvieron a cargo de técnicos del INTA Salta y permitirán acceder en tiempo real a información sobre temperatura, humedad y precipitaciones.

Los datos estarán abiertos al público, lo que permitirá su consulta tanto por parte de la comunidad como del sector agropecuario de la zona: https://intasalta.github.io/ema_elgalpon/

Además, la información obtenida por la estación será integrada al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con el objetivo de contribuir a mejorar la precisión de los pronósticos regionales.

La puesta en funcionamiento fue coordinada entre la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación y Cultura y el INTA.