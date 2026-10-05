Unos 65 postulantes rindieron el examen para cubrir los puestos de guardavidas municipales

El agua del natatorio municipal Juan Domingo Perón fue el escenario de una intensa jornada donde la resistencia física, la técnica de rescate y la vocación de servicio se pusieron a prueba bajo la atenta mirada de los evaluadores.

Unos 65 postulantes se presentaron desde tempranas horas de la mañana para rendir el examen definitivo que los habilite a integrar el cuerpo de guardavidas de la comuna durante la próxima temporada de verano 2026/2027, en un despliegue que se extendió hasta entrada la tarde y combinó rigurosas exigencias en pileta con evaluaciones teóricas y pedestres.

El circuito de exámenes exigió el máximo rendimiento de los aspirantes a través de pruebas de alta complejidad, tales como dos minutos sostenidos de flotación vertical, doscientos metros de nado continuo, simulacros de rescate de personas en situación de ahogamiento a lo largo de cincuenta metros y una exigente prueba de trote de un kilómetro.

Entre los participantes, la presencia de nadadores formados en la propia escuela municipal aportó una nota destacada al proceso, evidenciando el rol de contención y generación de empleo local que impulsa el municipio.