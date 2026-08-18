Salta Libre de Cataratas: habrá atención gratuita esta tarde en Santa Cecilia

La propuesta busca acercar controles oftalmológicos a personas que hoy tienen más dificultades para acceder a una consulta.
Salta18/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Personas mayores de 55 años que no tengan obra social podrán acceder este martes a una evaluación oftalmológica gratuita para detectar cataratas y determinar si necesitan tratamiento.

La atención comenzará a las 15 en el CIC de Santa Cecilia, ubicado en Martín Fierro esquina Juan Darienzo, en la zona sudeste de la ciudad.

El operativo forma parte del programa Salta Libre de Cataratas, que desarrollan la Municipalidad de Salta y la Fundación Saravia Olmos.

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Quiénes pueden acceder

Para recibir la atención es necesario tener 55 años o más, vivir en la ciudad de Salta y no contar con obra social.

También deberán presentar la negativa de ANSES, documento que permite acreditar que la persona no posee cobertura de salud.

Los vecinos que cumplan estas condiciones podrán acercarse al CIC para ser evaluados por profesionales y determinar si requieren tratamiento por cataratas.

Para consultas, el programa habilitó el WhatsApp 387 2266201.

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