Paso de Sico habilitado: advierten por nieve y calzada resbaladiza

Defensa Civil actualizó el estado del cruce internacional este martes. Puede circular todo tipo de vehículos entre las 9 y las 19.
Salta18/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Paso Internacional de Sico está habilitado este martes 18 de agosto para todo tipo de vehículos, según la última actualización que difundió Defensa Civil de Salta.

La información actualiza las condiciones reportadas durante las primeras horas de la mañana. El cruce funciona de 9 a 19, aunque las condiciones invernales obligan a circular con cuidado.

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Defensa Civil informó que existe acumulación de nieve en las banquinas y sectores con calzada resbaladiza, por lo que recomendó extremar las precauciones.

El paso conecta Salta con Chile a través de la Puna y las condiciones pueden modificarse durante la jornada por el estado del tiempo.

Por ese motivo, quienes tengan previsto viajar hacia la zona deberán consultar el estado del paso antes de salir, especialmente ante posibles cambios por nieve, hielo o bajas temperaturas.

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