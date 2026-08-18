Salta busca repetir el título: 18 colegios compiten en la Copa de Robótica

Unos 120 estudiantes de 18 colegios de Salta participan este martes de la semifinal de la Copa Robótica Argentina, que definirá a los dos equipos que representarán a la provincia en la final nacional de Neuquén.

La competencia reúne a alumnos de escuelas públicas, privadas y del interior provincial. Según explicó Andrés Tarifa, referente tecnológico de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, los participantes trabajan con desafíos vinculados a energía eólica, programación y resolución de problemas mediante robots.

Los equipos deberán completar distintos circuitos y pruebas de manera individual y en parejas. Entre los desafíos aparecen simulaciones de turbinas, recolección y traslado de objetos y tareas colaborativas.

Salta defiende el título nacional

La competencia tiene un antecedente fuerte para la provincia: Salta ganó la edición nacional del año pasado. Los dos equipos que clasifiquen este martes viajarán a Neuquén con el objetivo de repetir ese resultado.

Tarifa explicó en diálogo con Aries que, si el equipo salteño vuelve a imponerse, existe la posibilidad de avanzar hacia una competencia internacional en Corea.

“Estamos al mismo nivel que cualquier otra provincia”, sostuvo el profesor, quien destacó que estudiantes de escuelas con realidades muy diferentes compiten bajo las mismas condiciones.

No hacía falta saber robótica para participar

Uno de los puntos del torneo es que los alumnos no necesitaban conocimientos previos de programación o robótica.

Los participantes comenzaron desde cero y fueron acompañados por docentes y mentores. Incluso intervienen profesores de materias como Matemática y Geografía que se sumaron al proyecto y recibieron capacitación.

Tarifa consideró que ese proceso permite aprovechar una ventaja que ya tienen muchos estudiantes: son nativos digitales y están familiarizados desde chicos con celulares, internet y nuevas tecnologías.

Robots hechos también con materiales reciclados

Durante la cobertura de Aries, uno de los estudiantes explicó que la organización entregó los kits de robótica necesarios para competir.

Por eso, buena parte de los materiales adicionales utilizados para construir los robots son de bajo costo: palitos de helado, botellas y elementos reciclados.

El alumno reconoció que estudiar robótica por fuera de este tipo de programas puede requerir una inversión mayor, principalmente por el costo de los componentes electrónicos.

La semifinal se desarrolla en el microestadio Delmi, donde estudiantes, docentes y familias siguen las pruebas que definirán qué dos equipos viajarán a Neuquén.