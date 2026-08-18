Padres acamparon bajo la lluvia por una vacante en el ex Colegio Nacional

Padres y madres hicieron fila desde la noche en la puerta del ex Colegio Nacional para intentar conseguir una vacante para primer año.

La preinscripción comenzó este martes 18 de agosto. Algunas familias llegaron varias horas antes y pasaron parte de la noche bajo la lluvia.

Cerca de las 8:30, la institución permitió que quienes esperaban afuera ingresaran al edificio y continuaran allí la fila.

El costo de los colegios privados aparece entre las razones

Una madre consultada por N&N por Aries dijo que eligió la escuela pública porque las cuotas de los colegios privados son altas.

“Los otros colegios privados están muy elevadas las cuotas y yo creo que la gente está emigrando mucho a la escuela pública”, explicó.

La demanda también responde al interés por una institución conocida y ubicada en una zona céntrica.

Qué piden para ingresar

Para la preinscripción, las familias deben presentar DNI del alumno, libreta de séptimo grado y Certificado Único de Salud.

Quienes ingresen a primer año deberán rendir evaluaciones de Lengua y Matemática.

La atención se realiza de 9 a 13 y de 15 a 17.

La fila se redujo durante la mañana, pero la escena volvió a mostrar un problema concreto: hay familias dispuestas a pasar la noche afuera para conseguir una vacante en una escuela pública.