Este martes 25 vuelve el Reciclatón: qué residuos recibirán

La Municipalidad de Salta realizará el próximo martes 25 una nueva edición del Reciclatón, con recepción de residuos reciclables y materiales que pueden reutilizarse.

La actividad será de 10 a 17 en la playa de estacionamiento del Portal Salta Shopping, frente al Hospital Materno Infantil.

Durante la jornada se podrán llevar papel, cartón, plásticos, latas de aluminio y envases Tetra Brik.

También recibirán plásticos duros, como sillas y paragolpes, que serán transformados en madera plástica.

También aceptarán aceite, ropa y aparatos electrónicos

Otro de los materiales que podrá acercarse es aceite vegetal usado, tanto de hogares como de locales gastronómicos. Ese residuo será recuperado para producir biodiésel.

También se recibirán productos textiles, que podrán reutilizarse en talleres y cooperativas para confeccionar nuevas prendas.

Además, se aceptarán residuos eléctricos y electrónicos, como heladeras, lavarropas, computadoras, impresoras y celulares.

Habrá premios para quienes participen

Quienes acerquen residuos podrán acceder a premios sorpresa, entre ellos plantines del Vivero Municipal y entradas a museos y al Teleférico.

La propuesta busca que materiales que normalmente terminan descartados vuelvan al circuito productivo y sirvan como insumo para cooperativas, recicladores y empresas del sector.