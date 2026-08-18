Advierten que los despidos ya son “algo cotidiano” en el comercio
El secretario de Asuntos Gremiales del Sindicato de Comercio de Salta, Ángel Ortiz, advirtió sobre el deterioro de la situación laboral en la provincia y aseguró que los gremios reciben de manera permanente casos de empresas que reducen personal. “Es una situación lamentable, algo cotidiano y común para los sindicatos”, sostuvo.
Ortiz mencionó el caso de una empresa que dejó sin trabajo a 32 empleados y señaló que los trabajadores suelen ser los primeros en sentir cuándo una firma atraviesa dificultades. Entre los sectores más complicados ubicó a los pequeños comercios, principalmente los vinculados a indumentaria y calzado.
El dirigente también puso el foco en el endeudamiento y aseguró que más de la mitad de los trabajadores, registrados y no registrados, se encuentran fuertemente endeudados. Desde el sindicato advierten que la pérdida de puestos de trabajo y la presión financiera conforman un escenario cada vez más difícil para los empleados del sector.