Plaza Evita renovada: culminaron las obras y ya se disfrutan

Con los trabajos ya finalizados, la plaza Evita luce renovada y suma nuevas alternativas para que vecinos de distintas edades puedan disfrutar del espacio al aire libre. La intervención permitió recuperar sectores existentes y generar nuevas propuestas para el juego, el deporte, el descanso y el encuentro.

Los trabajos incluyeron la reconstrucción de las caminerías existentes y la ejecución de nuevos recorridos, mejorando la circulación dentro del espacio. También se recuperaron y reubicaron bancos y juegos que ya formaban parte de la plaza, mientras que se incorporaron nuevos sectores pensados para distintas edades.

El área de juegos infantiles cuenta ahora con baranda perimetral para mayor seguridad y piso de caucho. Además, se sumaron mesas de ajedrez, juegos de living y bebederos, generando nuevos espacios para jugar, descansar y compartir.

La renovación también incorporó un sector de juegos de calistenia y un bicicletero, junto con un playón deportivo equipado con parapelotas. De esta manera, la plaza ofrece alternativas para realizar actividad física y disfrutar al aire libre.

La intervención ejecutada por la Municipalidad contempló además la colocación de nuevas luminarias y reflectores sobre las existentes, junto con trabajos de forestación y la instalación de sistemas de riego por aspersión y goteo.

En materia de accesibilidad, se construyeron nuevos vados y se instalaron barandas y bancos en el sector del pasaje Tineo. Las mejoras permiten contar con un espacio más cómodo y accesible para quienes recorren y utilizan la plaza diariamente.

Sector gastronómico renovado

La puesta en valor alcanzó también al sector gastronómico. Los locales que funcionan en la plaza fueron renovados y cuentan con nueva infraestructura, acompañando la recuperación integral de la plaza.

Actualmente, dos de los locales ya están listos y en los próximos días se prevé la incorporación del tercero. El sector cuenta además con un nuevo núcleo sanitario, sumando servicios para los vecinos que concurren a la plaza.

Con las obras finalizadas, la plaza Evita cuenta ahora con nuevos espacios para jugar, hacer deporte, descansar y encontrarse, consolidándose como un lugar de uso cotidiano para los vecinos.