Fin de mes cada vez más lejos: dos de cada tres argentinos llegan solo hasta el día 20
Argentina19/08/2026Ivana Chañi
Un relevamiento privado muestra el deterioro de los ingresos frente al costo de vida. Más de la mitad de quienes tomaron deuda lo hicieron para cubrir necesidades básicas como alimentos, medicamentos y tarifas.
Te puede interesar
En sectores del Gobierno argentino admiten que una eventual victoria del candidato brasileño modificaría el equilibrio político de la derecha latinoamericana. Brasil, por su peso económico y regional, podría desplazar parte del protagonismo que hoy concentra el Presidente argentino.
El haber vigente es de $376.600 mensuales. Sindicatos, empresarios y Gobierno volverán a discutir una actualización en medio de la pérdida de poder adquisitivo.
El Gobierno convocó a una licitación nacional e internacional para las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. La red atraviesa 16 provincias y es estratégica para la producción y las exportaciones del norte argentino, incluida Salta.
ARCA cambia la factura electrónica: nuevas obligaciones y un cronograma que llegará hasta 2027Argentina19/08/2026
La actualización incorpora una liquidación mensual para algunos sectores, redefine cuándo deben emitirse ciertos comprobantes y endurece la identificación en operaciones de montos elevados.
Nación abrió una línea del BID de hasta US$700 millones para modernizar la salud en las provincias
Ivana ChañiArgentina19/08/2026
El financiamiento podrá utilizarse durante diez años para infraestructura digital, sistemas de información, capacitación y ciberseguridad. Mendoza será la primera provincia en acceder a un préstamo específico.
La Corte Suprema de Estados Unidos extendió un mes el plazo para que Petersen y Eton Park intenten revertir el fallo que favoreció a la Argentina.
Lo más visto
La parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en barrio Intersindical, realizará del 20 al 23 de agosto una nueva edición de la celebración. Habrá misas, unción de los enfermos, procesión de antorchas y una jornada especial para personas con discapacidad.
“Estamos con pocas camas”: Salud advierte hasta 65% más de pacientes con obra social
Ivana ChañiSalud19/08/2026
El ministro Federico Mangione advirtió que la pérdida de empleo, de cobertura médica y el menor poder adquisitivo están empujando a más personas hacia el sistema público.
Concejales y especialistas en salud, seguridad y niñez analizaron el proyecto que busca prohibir la venta y entrega de bebidas energizantes a menores de 18 años en la ciudad.
El gobernador salteño aseguró que “nadie quiere que le vaya mal al gobierno”, pero advirtió que no se debe “ser necio y mirar para otro lado” respecto a la economía familiar.
Se revisará que los preinscriptos cumplan con todos los requisitos. Si no pasan ese filtro, se abrirá otra preinscripción con el mismo formato.