Fin de mes cada vez más lejos: dos de cada tres argentinos llegan solo hasta el día 20

Un relevamiento privado muestra el deterioro de los ingresos frente al costo de vida. Más de la mitad de quienes tomaron deuda lo hicieron para cubrir necesidades básicas como alimentos, medicamentos y tarifas.
 
Argentina19/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Llegar a fin de mes se convirtió en una dificultad para la mayoría de los argentinos. Una encuesta realizada por Zentrix a casi 1.500 personas a finales de julio reveló que dos de cada tres aseguran que el dinero les alcanza, como máximo, hasta el día 20.

El relevamiento analizado en N&N por Aries muestra que apenas un tercio consigue cubrir todo el mes y solamente el 10% llega a fin de mes y además tiene capacidad de ahorro. Entre los menores de 39 años, la situación es todavía más pronunciada: el 85% no logra superar económicamente el día 20.

La salida frente a la pérdida de poder adquisitivo está siendo el endeudamiento. Seis de cada diez encuestados tomaron alguna deuda durante los últimos seis meses, pero solo el 11% lo hizo para adquirir un bien durable, como un vehículo o una vivienda.

El dato más crítico aparece en el destino del dinero: el 53% se endeudó porque sus ingresos no alcanzaban para cubrir gastos básicos. Entre los principales motivos aparecen alimentos, medicamentos y el pago de las tarifas eléctricas.

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Además, un tercio manifestó tener serias dificultades para pagar las cuotas de esas obligaciones, lo que suma un segundo problema al deterioro de los ingresos: no solo aumenta la necesidad de recurrir al crédito, sino también las complicaciones para devolverlo.

La percepción sobre la inflación también muestra una fuerte brecha con los indicadores oficiales. El 87% aseguró que sus ingresos no le ganan a la suba de precios, mientras que el 67% considera que el dato publicado por el INDEC no refleja el aumento del costo de vida que experimenta cotidianamente.

Incluso entre quienes manifestaron haber votado a Javier Milei, el 73% considera que sus ingresos están perdiendo frente a la inflación, una percepción que atraviesa las diferencias políticas.

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