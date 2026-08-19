Fin de mes cada vez más lejos: dos de cada tres argentinos llegan solo hasta el día 20

Llegar a fin de mes se convirtió en una dificultad para la mayoría de los argentinos. Una encuesta realizada por Zentrix a casi 1.500 personas a finales de julio reveló que dos de cada tres aseguran que el dinero les alcanza, como máximo, hasta el día 20.

El relevamiento analizado en N&N por Aries muestra que apenas un tercio consigue cubrir todo el mes y solamente el 10% llega a fin de mes y además tiene capacidad de ahorro. Entre los menores de 39 años, la situación es todavía más pronunciada: el 85% no logra superar económicamente el día 20.

La salida frente a la pérdida de poder adquisitivo está siendo el endeudamiento. Seis de cada diez encuestados tomaron alguna deuda durante los últimos seis meses, pero solo el 11% lo hizo para adquirir un bien durable, como un vehículo o una vivienda.

El dato más crítico aparece en el destino del dinero: el 53% se endeudó porque sus ingresos no alcanzaban para cubrir gastos básicos. Entre los principales motivos aparecen alimentos, medicamentos y el pago de las tarifas eléctricas.

Además, un tercio manifestó tener serias dificultades para pagar las cuotas de esas obligaciones, lo que suma un segundo problema al deterioro de los ingresos: no solo aumenta la necesidad de recurrir al crédito, sino también las complicaciones para devolverlo.

La percepción sobre la inflación también muestra una fuerte brecha con los indicadores oficiales. El 87% aseguró que sus ingresos no le ganan a la suba de precios, mientras que el 67% considera que el dato publicado por el INDEC no refleja el aumento del costo de vida que experimenta cotidianamente.

Incluso entre quienes manifestaron haber votado a Javier Milei, el 73% considera que sus ingresos están perdiendo frente a la inflación, una percepción que atraviesa las diferencias políticas.