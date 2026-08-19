ARCA cambia la factura electrónica: nuevas obligaciones y un cronograma que llegará hasta 2027

ARCA actualizó el régimen de factura electrónica mediante la Resolución General 5866/2026, con cambios que alcanzan principalmente a entidades financieras, aseguradoras, administradoras de tarjetas, sistemas de pago y otros sectores específicos.

Una de las principales novedades es la Liquidación Electrónica Mensual, que permitirá concentrar operaciones en un solo comprobante cuando la normativa lo habilite. Esa liquidación deberá emitirse hasta el último día del mes y quedar disponible para el cliente dentro de los diez días corridos siguientes.

La resolución también precisa que directores de sociedades, síndicos y autoridades equivalentes deberán emitir factura electrónica por sus honorarios en el momento en que esos montos sean formalmente asignados.

El cronograma de aplicación continuará de manera escalonada hasta marzo de 2027, con nuevas obligaciones para aseguradoras, bancos, administradoras de tarjetas y participantes de sistemas de pago.

Además, cuando una operación con un consumidor final sea igual o superior a $10 millones, será obligatorio identificar al comprador con DNI, CUIL o CDI. Por debajo de ese monto, algunos datos podrán consignarse como no requeridos.

La norma también alcanza, entre otros sectores, a empresas de medicina prepaga, instituciones educativas privadas y proveedores de servicios de activos virtuales.

Con información de Noticias Argentinas